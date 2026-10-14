Ιδού το ασφαλέστερο αυτοκίνητο στον κόσμο - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Ιδού το ασφαλέστερο αυτοκίνητο στον κόσμο - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Πέντε αστέρια στις δοκιμές Euro NCAP και 100% στην ασφάλεια μετά τη σύγκρουση πέτυχε θέτοντας νέα πρότυπα στην κατηγορία.

Ιδού το ασφαλέστερο αυτοκίνητο στον κόσμο - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
UPD:
Το Audi Q7 πέτυχε κορυφαία βαθμολογία πέντε αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας Euro NCAP, αποδεικνύοντας την έμφαση που δίνει η εταιρεία στην ασφάλεια των επιβατών της.

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