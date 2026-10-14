Ιδού το ασφαλέστερο αυτοκίνητο στον κόσμο - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Το Audi Q7 πέτυχε κορυφαία βαθμολογία πέντε αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας Euro NCAP, αποδεικνύοντας την έμφαση που δίνει η εταιρεία στην ασφάλεια των επιβατών της.