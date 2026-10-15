Αυτό το κουμπί στο αυτοκίνητο μπορεί να σώσει τη ζωή σου
Αυτό το κουμπί στο αυτοκίνητο μπορεί να σώσει τη ζωή σου
Το ηλεκτρικό χειρόφρενο έχει μεν αυξημένη πολυπλοκότητα, όμως μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο ασφαλές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
UPD:
Ολοένα και περισσότερα αυτοκίνητα διαθέτουν ηλεκτρικό χειρόφρενο αντί για μηχανικό. Αυτό εξοικονομεί χώρο από την κεντρική κονσόλα, επιτρέποντας στους σχεδιαστές να τοποθετήσουν μεγαλύτερες θήκες για μικροαντικείμενα, βελτιώνοντας έτσι την εργονομία και την πρακτικότητα του αυτοκινήτου.
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