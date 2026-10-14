Νέα κινεζική μάρκα στην Ελλάδα - Αυτά είναι τα μοντέλα της

Η Changan διευρύνει την παρουσία της στην Ευρώπη με τη Nevo, μια ακόμη μάρκα του κινεζικού ομίλου, που έκανε την πρώτη της ευρωπαϊκή εμφάνιση στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι. Τα Q05, Q06 και A06 αποτελούν την αρχική της γκάμα.