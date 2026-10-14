Θα δούμε αυτόνομα ταξί στην Ελλάδα; Τι επιτρέπει ο νόμος

Να ανοίγεις μια εφαρμογή, να καλείς ταξί και να φτάνει μπροστά σου ένα αυτοκίνητο χωρίς άνθρωπο στο τιμόνι. Αυτό το μοντέλο μετακίνησης, που η Waymo εφαρμόζει στις ΗΠΑ, αποτελεί πλέον αντικείμενο συγκεκριμένων σχεδίων και στην Ευρώπη.