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Θα δούμε αυτόνομα ταξί στην Ελλάδα; Τι επιτρέπει ο νόμος
NEWSAUTO.GR

Θα δούμε αυτόνομα ταξί στην Ελλάδα; Τι επιτρέπει ο νόμος

Η ευρωπαϊκή επέκταση της Waymo ανοίγει τη συζήτηση για ταξί χωρίς οδηγό και στην Ελλάδα. Η ελληνική νομοθεσία επιτρέπει ήδη συγκεκριμένες δοκιμές αυτόνομων οχημάτων. Μπορεί η μεγάλη Waymo να φέρει τις υπηρεσίες της στην Ελλάδα;

Θα δούμε αυτόνομα ταξί στην Ελλάδα; Τι επιτρέπει ο νόμος
Να ανοίγεις μια εφαρμογή, να καλείς ταξί και να φτάνει μπροστά σου ένα αυτοκίνητο χωρίς άνθρωπο στο τιμόνι. Αυτό το μοντέλο μετακίνησης, που η Waymo εφαρμόζει στις ΗΠΑ, αποτελεί πλέον αντικείμενο συγκεκριμένων σχεδίων και στην Ευρώπη.

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