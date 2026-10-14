Θα δούμε αυτόνομα ταξί στην Ελλάδα; Τι επιτρέπει ο νόμος
Θα δούμε αυτόνομα ταξί στην Ελλάδα; Τι επιτρέπει ο νόμος
Η ευρωπαϊκή επέκταση της Waymo ανοίγει τη συζήτηση για ταξί χωρίς οδηγό και στην Ελλάδα. Η ελληνική νομοθεσία επιτρέπει ήδη συγκεκριμένες δοκιμές αυτόνομων οχημάτων. Μπορεί η μεγάλη Waymo να φέρει τις υπηρεσίες της στην Ελλάδα;
Να ανοίγεις μια εφαρμογή, να καλείς ταξί και να φτάνει μπροστά σου ένα αυτοκίνητο χωρίς άνθρωπο στο τιμόνι. Αυτό το μοντέλο μετακίνησης, που η Waymo εφαρμόζει στις ΗΠΑ, αποτελεί πλέον αντικείμενο συγκεκριμένων σχεδίων και στην Ευρώπη.
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