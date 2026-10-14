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Ολοκαίνουρια SUV της Fiat στο Παρίσι - Πόσο κοστίζουν;
NEWSAUTO.GR

Ολοκαίνουρια SUV της Fiat στο Παρίσι - Πόσο κοστίζουν;

Η Fiat παρουσίασε επίσημα στη γαλλική πρωτεύουσα τα νέα Grizzly και Grizzly Fastback και ανακοίνωσε τις τιμές στην Ιταλία.

Ολοκαίνουρια SUV της Fiat στο Παρίσι - Πόσο κοστίζουν;
Η Fiat έχει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα περίπτερα στην εφετινή Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού. Ο περιβάλλων χώρος του είχε διαμορφωθεί ως μια τυπική μικρή πλατεία σε κάποιο γραφικό ιταλικό χωριό, θέλοντας να αναδείξει και την ομορφιά της χώρας.

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