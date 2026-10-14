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Δοκιμάζουμε τη Honda Hornet 750 με τον ηλεκτρονικό συμπλέκτη - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε τη Honda Hornet 750 με τον ηλεκτρονικό συμπλέκτη - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Οδηγούμε την ανανεωμένη Honda Hornet 750 στην έκδοση με τον ηλεκτρονικό συμπλέκτη E-Clutch που ανεβάζει ακόμα περισσότερο τον πήχη στον τομέα του commuting.

Δοκιμάζουμε τη Honda Hornet 750 με τον ηλεκτρονικό συμπλέκτη - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούμενη φορά που ανέβηκα στη σέλα της Honda Hornet 750 και ακόμα μου έχει μείνει αυτή η ευχάριστη αίσθηση οδήγησης.

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