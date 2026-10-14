Δοκιμάζουμε τη Honda Hornet 750 με τον ηλεκτρονικό συμπλέκτη - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε τη Honda Hornet 750 με τον ηλεκτρονικό συμπλέκτη - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Οδηγούμε την ανανεωμένη Honda Hornet 750 στην έκδοση με τον ηλεκτρονικό συμπλέκτη E-Clutch που ανεβάζει ακόμα περισσότερο τον πήχη στον τομέα του commuting.
Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούμενη φορά που ανέβηκα στη σέλα της Honda Hornet 750 και ακόμα μου έχει μείνει αυτή η ευχάριστη αίσθηση οδήγησης.
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