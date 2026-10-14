Δοκιμάζουμε το Volvo EX60 P10 Ultra - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

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αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Μια εταιρεία που πέρασε στο σωστό timing σε κινεζικά χέρια, βρήκε στην οικονομική και τεχνολογική δύναμη της Geely τα απαραίτητα εφόδια για να αναπτυχθεί,