Δοκιμάζουμε το Volvo EX60 P10 Ultra - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το Volvo EX60 P10 Ultra - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Η Volvo συγκεντρώνει στο EX60 όλη την τεχνογνωσία, τη φιλοσοφία και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της, δημιουργώντας το καλύτερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στη μέχρι τώρα ιστορία της.
Η Volvo αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Μια εταιρεία που πέρασε στο σωστό timing σε κινεζικά χέρια, βρήκε στην οικονομική και τεχνολογική δύναμη της Geely τα απαραίτητα εφόδια για να αναπτυχθεί, αλλά κατάφερε να διατηρήσει σχεδόν ανέπαφο εκείνο το ιδιαίτερο σκανδιναβικό αποτύπωμα που την έκανε να ξεχωρίζει. Και μάλιστα σε μια εποχή όπου τα όρια ανάμεσα στις εθνικές σχολές κατασκευής αυτοκινήτων γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα.
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