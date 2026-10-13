Τα Renault, Dacia και Alpine που είδαμε από κοντά στο Παρίσι (+video)

Προσκεκλημένοι του Renault Group βρεθήκαμε στο επίκεντρο του Paris Motor Show 2026, με τις Renault, Dacia και Alpine να παρουσιάζουν νέα μοντέλα και πρωτότυπα που συνδυάζουν την ηλεκτροκίνηση με την αξιοποίηση της ιστορίας τους.