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Τα Renault, Dacia και Alpine που είδαμε από κοντά στο Παρίσι (+video)
NEWSAUTO.GR

Τα Renault, Dacia και Alpine που είδαμε από κοντά στο Παρίσι (+video)

Προσκεκλημένοι του Renault Group βρεθήκαμε στο επίκεντρο του Paris Motor Show 2026, με τις Renault, Dacia και Alpine να παρουσιάζουν νέα μοντέλα και πρωτότυπα που συνδυάζουν την ηλεκτροκίνηση με την αξιοποίηση της ιστορίας τους.

Τα Renault, Dacia και Alpine που είδαμε από κοντά στο Παρίσι (+video)
Το Παρίσι έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να υπενθυμίζει τη σχέση του με το αυτοκίνητο. Το Paris Motor Show, μία από τις ιστορικότερες εκθέσεις, επέστρεψε φέτος με μια διοργάνωση που αποτυπώνει με σαφήνεια τις αλλαγές στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

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