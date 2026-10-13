Formula 1: Το σενάριο που τελειώνει το πρωτάθλημα
Formula 1: Το σενάριο που τελειώνει το πρωτάθλημα
Έπειτα από τον 17ο αγώνα της σεζόν ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι, έχει το πρώτο του match point για τον φετινό τίτλο.
UPD:
Ποια είναι τα σενάρια που στέφουν πρωταθλητή τον Ιταλό στο Όστιν, σε δύο εβδομάδες;
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UPD:
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