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Formula 1: Το σενάριο που τελειώνει το πρωτάθλημα
NEWSAUTO.GR

Formula 1: Το σενάριο που τελειώνει το πρωτάθλημα

Έπειτα από τον 17ο αγώνα της σεζόν ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι, έχει το πρώτο του match point για τον φετινό τίτλο.

Formula 1: Το σενάριο που τελειώνει το πρωτάθλημα
UPD:
Ποια είναι τα σενάρια που στέφουν πρωταθλητή τον Ιταλό στο Όστιν, σε δύο εβδομάδες;

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UPD:
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