Το Omoda 4 στο Παρίσι – Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;
Το Omoda 4 στο Παρίσι – Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;
Το compact SUV της Omoda αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ευρώπη σε δύο εκδόσεις, την πλήρως ηλεκτρική και τη φουλ υβριδική.
Την πανευρωπαϊκή πρεμιέρα του πραγματοποίησε το Omoda 4 στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, ενόψει των λανσαρισμάτων του στις αγορές ανά τη Γηραιά Ήπειρο.
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