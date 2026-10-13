Το Omoda 4 στο Παρίσι – Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;

Το compact SUV της Omoda αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ευρώπη σε δύο εκδόσεις, την πλήρως ηλεκτρική και τη φουλ υβριδική.