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Το Omoda 4 στο Παρίσι – Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Το Omoda 4 στο Παρίσι – Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;

Το compact SUV της Omoda αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ευρώπη σε δύο εκδόσεις, την πλήρως ηλεκτρική και τη φουλ υβριδική.

Το Omoda 4 στο Παρίσι – Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;
Την πανευρωπαϊκή πρεμιέρα του πραγματοποίησε το Omoda 4 στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, ενόψει των λανσαρισμάτων του στις αγορές ανά τη Γηραιά Ήπειρο.

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