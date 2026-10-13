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Πότε θα κυκλοφορήσει το νέο φθηνό Leapmotor στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Πότε θα κυκλοφορήσει το νέο φθηνό Leapmotor στην Ελλάδα;

Η Leapmotor παρουσίασε στην Έκθεση Αυτοκίνητου του Παρισιού το B03, το νέο ηλεκτρικό supermini που θα ανταγωνίζεται τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά μοντέλα. Στη χώρα μας αναμένεται την άνοιξη του 2027.

Πότε θα κυκλοφορήσει το νέο φθηνό Leapmotor στην Ελλάδα;
Η επέκταση της Leapmotor στην ευρωπαϊκή αγορά συνεχίζεται. Αυτή τη φορά εμπλουτίζει την γκάμα της με το B03, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό supermini μοντέλο της.

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