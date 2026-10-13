Πότε θα κυκλοφορήσει το νέο φθηνό Leapmotor στην Ελλάδα;
Πότε θα κυκλοφορήσει το νέο φθηνό Leapmotor στην Ελλάδα;
Η Leapmotor παρουσίασε στην Έκθεση Αυτοκίνητου του Παρισιού το B03, το νέο ηλεκτρικό supermini που θα ανταγωνίζεται τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά μοντέλα. Στη χώρα μας αναμένεται την άνοιξη του 2027.
Η επέκταση της Leapmotor στην ευρωπαϊκή αγορά συνεχίζεται. Αυτή τη φορά εμπλουτίζει την γκάμα της με το B03, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό supermini μοντέλο της.
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