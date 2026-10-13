Πότε θα κυκλοφορήσει το νέο φθηνό Leapmotor στην Ελλάδα;

Η Leapmotor παρουσίασε στην Έκθεση Αυτοκίνητου του Παρισιού το B03, το νέο ηλεκτρικό supermini που θα ανταγωνίζεται τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά μοντέλα. Στη χώρα μας αναμένεται την άνοιξη του 2027.