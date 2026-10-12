Ιδού το νέο SUV που κάνει 994 χλμ. με ένα ρεζερβουάρ
Ιδού το νέο SUV που κάνει 994 χλμ. με ένα ρεζερβουάρ
Το νέο Geely Monjaro EM-i έκανε ευρωπαϊκή πρεμιέρα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού. Το Plug-in υβριδικό SUV έχει έως και 334 ίππους και ηλεκτρική αυτονομία που φτάνει τα 116 χιλιόμετρα.
UPD:
Η Geely παρουσίασε το Monjaro EM-i, που είναι η νέα plug-in hybrid ναυαρχίδα της και βάζει στο επίκεντρο τις επιδόσεις, την ηλεκτρική αυτονομία και την άνεση στις μεγάλες αποστάσεις. Το μεγάλο SUV θα διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις εξοπλισμού, με δύο επιλογές μπαταρίας και συνδυαστική αυτονομία που φτάνει έως τα 922 χλμ., σύμφωνα με τον κύκλο WLTP.
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UPD:
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