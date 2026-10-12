Ιδού το νέο SUV που κάνει 994 χλμ. με ένα ρεζερβουάρ

Η

παρουσίασε το Monjaro EM-i, που είναι η νέα

ναυαρχίδα της και βάζει στο επίκεντρο τις

, την

και την

στις μεγάλες αποστάσεις. Το μεγάλο SUV θα διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις εξοπλισμού, με δύο επιλογές μπαταρίας και συνδυαστική αυτονομία που φτάνει έως τα