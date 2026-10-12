Αυτή είναι η ναυαρχίδα της Zeekr - Πότε θα τη δούμε στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Αυτή είναι η ναυαρχίδα της Zeekr - Πότε θα τη δούμε στην Ελλάδα;

Η Zeekr, η premium μάρκα της Geely, έφερε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού την πολυτελή ναυαρχίδα της, το 9X. Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;

Αυτή είναι η ναυαρχίδα της Zeekr - Πότε θα τη δούμε στην Ελλάδα;
Στο επίκεντρο του περιπτέρου της Zeekr στο Παρίσι βρίσκεται το 9X, το πρώτο μοντέλο της μάρκας στην κατηγορία luxury, που εκφράζει το όραμά της «A New Class of Luxury» – «Μια νέα κατηγορία πολυτέλειας».

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