Αυτή είναι η ναυαρχίδα της Zeekr - Πότε θα τη δούμε στην Ελλάδα;

Η Zeekr, η premium μάρκα της Geely, έφερε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού την πολυτελή ναυαρχίδα της, το 9X. Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;