Το Newsauto στην Ολλανδία: Είδαμε από κοντά το νέο Hyundai Bayon
Το Newsauto στην Ολλανδία: Είδαμε από κοντά το νέο Hyundai Bayon
Η δεύτερη γενιά του Hyundai Bayon ξεφεύγει από την εικόνα που έχουμε για το μοντέλο και δείχνει τη νέα φιλοσοφία της εταιρείας. Στη χώρα μας θα το δούμε εντός του πρώτου τριμήνου του 2027.
UPD:
Αυτό που συμβαίνει με τη Hyundai και τα μοντέλα της είναι μοναδικό. Διαχρονικά, τα στελέχη της αποφασίζουν όχι μόνο να αλλάζουν τις γενιές τους αλλά -συχνά- να μεταβάλλουν και τη σχεδιαστική εικόνα τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα