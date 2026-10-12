Το Newsauto στην Ολλανδία: Είδαμε από κοντά το νέο Hyundai Bayon
NEWSAUTO.GR

Το Newsauto στην Ολλανδία: Είδαμε από κοντά το νέο Hyundai Bayon

Η δεύτερη γενιά του Hyundai Bayon ξεφεύγει από την εικόνα που έχουμε για το μοντέλο και δείχνει τη νέα φιλοσοφία της εταιρείας. Στη χώρα μας θα το δούμε εντός του πρώτου τριμήνου του 2027.

Το Newsauto στην Ολλανδία: Είδαμε από κοντά το νέο Hyundai Bayon
UPD:
Αυτό που συμβαίνει με τη Hyundai και τα μοντέλα της είναι μοναδικό. Διαχρονικά, τα στελέχη της αποφασίζουν όχι μόνο να αλλάζουν τις γενιές τους αλλά -συχνά- να μεταβάλλουν και τη σχεδιαστική εικόνα τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

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UPD:
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