Το Newsauto στην Ολλανδία: Είδαμε από κοντά το νέο Hyundai Bayon

Η δεύτερη γενιά του Hyundai Bayon ξεφεύγει από την εικόνα που έχουμε για το μοντέλο και δείχνει τη νέα φιλοσοφία της εταιρείας. Στη χώρα μας θα το δούμε εντός του πρώτου τριμήνου του 2027.