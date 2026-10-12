Οι δοκιμές αλλάζουν πάλι τα αυτοκίνητά μας - Τι έρχεται;
NEWSAUTO.GR

Οι δοκιμές αλλάζουν πάλι τα αυτοκίνητά μας - Τι έρχεται;

Τα φυσικά χειριστήρια κερδίζουν ξανά έδαφος, με το Euro NCAP να επιβραβεύει τις επιλογές των Audi και Kia και να ασκεί κριτική στην εξάρτηση του XPENG X9 από την οθόνη αφής. Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα λένε πολλά, σε όσους ξέρουν να διαβάζουν το πρασκήνιο…

Οι δοκιμές αλλάζουν πάλι τα αυτοκίνητά μας - Τι έρχεται;
UPD:

Η ευκολία με την οποία ενεργοποιούνται οι υαλοκαθαριστήρες, τα αλάρμ ή κάποια άλλη απαραίτητη λειτουργία αποκτά πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση ενός καινούργιου αυτοκινήτου. Με τα πρωτόκολλα του 2026, το Euro NCAP εξετάζει αναλυτικότερα τη θέση, τη σαφήνεια και την ευχρηστία των χειριστηρίων, στο πλαίσιο της ενότητας «Ασφαλής οδήγηση». Πρόκειται για έναν από τους τέσσερις βασικούς τομείς της νέας αξιολόγησης, μαζί με την αποφυγή σύγκρουσης, την προστασία κατά τη σύγκρουση και την ασφάλεια μετά το ατύχημα.

Ποιες λειτουργίες πρέπει να βρίσκονται εύκολα στο χέρι
Για την απόδοση των αντίστοιχων βαθμών, το ισχύον πρωτόκολλο προβλέπει άμεσο φυσικό χειρισμό για τα φλας, τα αλάρμ, την κόρνα, την ενεργοποίηση της κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall και την επιλογή...


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