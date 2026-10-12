Η Renault δείχνει το μέλλον των πολυμορφικών

Η Renault παρουσίασε στο Παρίσι το ολοκαίνουριο ηλεκτρικό πρωτότυπο, E-Space, το οποίο εξελίσσει στο μέγιστο βαθμό ό,τι γνωρίζουμε για τα πολυμορφικά, υιοθετώντας φουτουριστική σχεδίαση και τεχνολογίες αιχμής.