Η Renault δείχνει το μέλλον των πολυμορφικών
NEWSAUTO.GR

Η Renault δείχνει το μέλλον των πολυμορφικών

Η Renault παρουσίασε στο Παρίσι το ολοκαίνουριο ηλεκτρικό πρωτότυπο, E-Space, το οποίο εξελίσσει στο μέγιστο βαθμό ό,τι γνωρίζουμε για τα πολυμορφικά, υιοθετώντας φουτουριστική σχεδίαση και τεχνολογίες αιχμής.

Η Renault δείχνει το μέλλον των πολυμορφικών
Η Renault αποκάλυψε στο περιθώριο του Paris Motor Show 2026, το E-Space Concept, ένα αμιγώς ηλεκτρικό πρωτότυπο που επαναφέρει στο προσκήνιο τη φιλοσοφία των πολυμορφικών, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με μια μοντέρνα σχεδιαστική και τεχνολογική προσέγγιση.

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