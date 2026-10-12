Η Renault δείχνει το μέλλον των πολυμορφικών
Η Renault δείχνει το μέλλον των πολυμορφικών
Η Renault παρουσίασε στο Παρίσι το ολοκαίνουριο ηλεκτρικό πρωτότυπο, E-Space, το οποίο εξελίσσει στο μέγιστο βαθμό ό,τι γνωρίζουμε για τα πολυμορφικά, υιοθετώντας φουτουριστική σχεδίαση και τεχνολογίες αιχμής.
Η Renault αποκάλυψε στο περιθώριο του Paris Motor Show 2026, το E-Space Concept, ένα αμιγώς ηλεκτρικό πρωτότυπο που επαναφέρει στο προσκήνιο τη φιλοσοφία των πολυμορφικών, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με μια μοντέρνα σχεδιαστική και τεχνολογική προσέγγιση.
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