Τροχαία: Σε ποια περιοχή της Ελλάδας έγιναν 288 παραβάσεις και τέσσερις συλλήψεις σε λίγες ώρες
Μια μεγάλη νυχτερινή επιχείρηση της Τροχαίας αποκάλυψε εκατοντάδες παραβάσεις μέσα σε λίγες ώρες, με την υπερβολική ταχύτητα, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και την έλλειψη διπλώματος να βρίσκονται στο επίκεντρο των ελέγχων.
Σε εντατικούς ελέγχους προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης το βράδυ του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 11 Οκτωβρίου 2026, με επίκεντρο περιοχές του Δήμου Καλαμαριάς.
Ο απολογισμός της επιχείρησης είναι ενδεικτικός της παραβατικότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στους ελληνικούς δρόμους, καθώς σε 579 ελέγχους οχημάτων βεβαιώθηκαν 228 τροχονομικές παραβάσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν...
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr