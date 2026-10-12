Τροχαία: Σε ποια περιοχή της Ελλάδας έγιναν 288 παραβάσεις και τέσσερις συλλήψεις σε λίγες ώρες

Σε εντατικούς ελέγχους προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης το βράδυ του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 11 Οκτωβρίου 2026, με επίκεντρο περιοχές του Δήμου Καλαμαριάς.

Ο απολογισμός της επιχείρησης είναι ενδεικτικός της παραβατικότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στους ελληνικούς δρόμους, καθώς σε 579 ελέγχους οχημάτων βεβαιώθηκαν 228 τροχονομικές παραβάσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν...







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