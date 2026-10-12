Τι έκπληξη ετοιμάζει η Zontes στο Μιλάνο;
Τι έκπληξη ετοιμάζει η Zontes στο Μιλάνο;
Το μεγαλύτερο scooter της Zontes πέρασε από τη φάση του πρωτοτύπου στην κινεζική έγκριση τύπου, αποκαλύπτοντας τα τελικά τεχνικά χαρακτηριστικά του.
Η επιτυχία της Zontes στην Ελλάδα και την Ευρώπη είναι πλέον δεδομένη. Στην Ισπανία πρόσφατα κατάφερε να περάσει σε πωλήσεις την Honda, ενώ στη χώρα μας το G368 προελαύνει στην κατηγορία των scooter με τρομερά νούμερα.
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