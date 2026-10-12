Πρώτη επαφή με το νέο smart-άκι - Πότε έρχεται στην Ελλάδα;

Η smart ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της με το #2, ένα αμιγώς ηλεκτρικό διθέσιο μοντέλο που μεταφέρει τη χαρακτηριστική φιλοσοφία της μάρκας σε μια νέα εποχή.