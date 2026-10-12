Αυτό είναι το ισχυρότερο Peugeot όλων των εποχών
NEWSAUTO.GR

Αυτό είναι το ισχυρότερο Peugeot όλων των εποχών

Το ολοκαίνουριο πρωτότυπο hot-hatch της Peugeot είναι το ισχυρότερο μοντέλο στην ιστορία της μάρκας, ενώ τιμά το αγωνιστικό ράλι που στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής το 1985 και το 1986 στο WRC.

Αυτό είναι το ισχυρότερο Peugeot όλων των εποχών
UPD:

Το νέο Peugeot e-T16 είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό concept που αντλεί έμπνευση από το θρυλικό 205 T16, συνδυάζοντας την αγωνιστική κληρονομιά των Γάλλων με τεχνολογία και επιδόσεις που το καθιστούν το ισχυρότερο μοντέλο στην ιστορία της μάρκας.

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UPD:
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