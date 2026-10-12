Αυτό είναι το ισχυρότερο Peugeot όλων των εποχών

Το νέο Peugeot e-T16 είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό concept που αντλεί έμπνευση από το θρυλικό 205 T16, συνδυάζοντας την αγωνιστική κληρονομιά των Γάλλων με τεχνολογία και επιδόσεις που το καθιστούν το ισχυρότερο μοντέλο στην ιστορία της μάρκας.





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