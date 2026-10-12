Αυτό είναι το ισχυρότερο Peugeot όλων των εποχών
Αυτό είναι το ισχυρότερο Peugeot όλων των εποχών
Το ολοκαίνουριο πρωτότυπο hot-hatch της Peugeot είναι το ισχυρότερο μοντέλο στην ιστορία της μάρκας, ενώ τιμά το αγωνιστικό ράλι που στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής το 1985 και το 1986 στο WRC.
UPD:
Το νέο Peugeot e-T16 είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό concept που αντλεί έμπνευση από το θρυλικό 205 T16, συνδυάζοντας την αγωνιστική κληρονομιά των Γάλλων με τεχνολογία και επιδόσεις που το καθιστούν το ισχυρότερο μοντέλο στην ιστορία της μάρκας.
UPD:
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