Το νέο Fiat είναι τρία αυτοκίνητα σε ένα
NEWSAUTO.GR

Το νέο Fiat είναι τρία αυτοκίνητα σε ένα

Είναι Pickup; Είναι SUV; Είναι εξαθέσιο οικογενειακό; Είναι όλα μαζί, ονομάζεται Fiat Multiplay, και παρουσιάστηκε στο Σαλόνι του Παρισιού.

Το νέο Fiat είναι τρία αυτοκίνητα σε ένα
Το Fiat Multiplay είναι ένα concept αυτοκίνητο που παρουσιάστηκε στο Σαλόνι του Παρισίου και έρχεται να δώσει νέα έννοια στον όρο «πολυμορφικό».

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