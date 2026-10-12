Είναι η ομορφότερη Alfa Romeo που έχουμε δει ποτέ;
NEWSAUTO.GR

Είναι η ομορφότερη Alfa Romeo που έχουμε δει ποτέ;

Η Alfa Romeo αποκάλυψε στο Παρίσι την Cuorerosso, ένα νέο πρωτότυπό της το οποίο εντυπωσιάζει, κλέβει καρδιές και αφήνει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.

Είναι η ομορφότερη Alfa Romeo που έχουμε δει ποτέ;
UPD:
Τα στελέχη της Alfa Romeo το είχαν προαναγγείλει. Στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού θα παρουσίαζαν ένα καινούργιο πρωτότυπο το οποίο θα επανέφερε τις βασικές αξίες της ιταλικής εταιρείες στην εποχή μας.

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UPD:
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