Είναι η ομορφότερη Alfa Romeo που έχουμε δει ποτέ;

Τα στελέχη της Alfa Romeo το είχαν προαναγγείλει. Στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού θα παρουσίαζαν ένα καινούργιο πρωτότυπο το οποίο θα επανέφερε τις βασικές αξίες της ιταλικής εταιρείες στην εποχή μας.