Τι απέγινε o τετράτροχος... θησαυρός του Πειραιά;

Στις 13 Οκτωβρίου 2026 συμπληρώνονται 15 χρόνια από μία από τις πιο ιδιαίτερες δημοπρασίες αυτοκινήτων που πραγματοποιήθηκαν ποτέ στην Ελλάδα. Μία σπάνια Mercedes-Benz 300 SL Roadster του 1960, η οποία είχε περάσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες ακινητοποιημένη σε χώρο του Δήμου Πειραιά, άλλαξε ιδιοκτήτη έναντι 405.000 ευρώ. Σήμερα, η ιστορία αποκτά νέο ενδιαφέρον, καθώς αντίστοιχες Mercedes πωλούνται διεθνώς για ποσά που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ, ενώ το πάρκο με το οποίο συνδέθηκαν τα έσοδα της πώλησης εξακολουθεί να αναβαθμίζεται.