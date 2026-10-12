Στο σφυρί μία παραδοσιακή... νεκροφόρα - Πόσα θα πιάσει;
Στο σφυρί μία παραδοσιακή... νεκροφόρα - Πόσα θα πιάσει;
Ένα αμερικανικό πολυτελές σεντάν που κυριάρχησε τη δεκαετία του 1990 μετατράπηκε στην Ιαπωνία σε εντυπωσιακή νεκροφόρα Miyagata και αποτελεί ίσως το πιο περίεργο όχημα που βγαίνει σε δημοπρασία.
UPD:
Το Lincoln Town Car αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αμερικανικά πολυτελή αυτοκίνητα της δεκαετίας του 1980.
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UPD:
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