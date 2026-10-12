Στο σφυρί μία παραδοσιακή... νεκροφόρα - Πόσα θα πιάσει;
NEWSAUTO.GR

Στο σφυρί μία παραδοσιακή... νεκροφόρα - Πόσα θα πιάσει;

Ένα αμερικανικό πολυτελές σεντάν που κυριάρχησε τη δεκαετία του 1990 μετατράπηκε στην Ιαπωνία σε εντυπωσιακή νεκροφόρα Miyagata και αποτελεί ίσως το πιο περίεργο όχημα που βγαίνει σε δημοπρασία.

Στο σφυρί μία παραδοσιακή... νεκροφόρα - Πόσα θα πιάσει;
UPD:
Το Lincoln Town Car αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αμερικανικά πολυτελή αυτοκίνητα της δεκαετίας του 1980.

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UPD:
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