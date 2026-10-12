Έρχεται νέα μάρκα πολυτελείας - Πότε φτάνει στην Ελλάδα;
Έρχεται νέα μάρκα πολυτελείας - Πότε φτάνει στην Ελλάδα;
Η παγκόσμια μάρκα νέων πολυτελών έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά.
Η παρουσίαση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα στην παγκόσμια επέκταση της Avatr, σηματοδοτώντας όχι μόνο τη σημαντική διεύρυνση του παγκόσμιου αποτυπώματος της μάρκας, αλλά και την είσοδό της σε μια νέα φάση ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά premium αυτοκινήτων.
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