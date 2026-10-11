Citroen 2CV: Το θρυλικό μοντέλο επιστρέφει αλλιώς

Το νέο Citroën 2CV Concept δείχνει πώς μπορεί να είναι ένα πραγματικά προσιτό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με τη γαλλική εταιρεία να προγραμματίζει την παραγωγή του για το 2028.