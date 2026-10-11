Citroen 2CV: Το θρυλικό μοντέλο επιστρέφει αλλιώς
Citroen 2CV: Το θρυλικό μοντέλο επιστρέφει αλλιώς
Το νέο Citroën 2CV Concept δείχνει πώς μπορεί να είναι ένα πραγματικά προσιτό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με τη γαλλική εταιρεία να προγραμματίζει την παραγωγή του για το 2028.
UPD:
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γίνονται ολοένα πιο προσιτά, ωστόσο η τιμή εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ευρύτερη διάδοσή τους.
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ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
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