Παγκόσμιο ντεμπούτο για δυο μοντέλα ετοιμάζει η Dacia
Παγκόσμιο ντεμπούτο για δυο μοντέλα ετοιμάζει η Dacia
Η Dacia θα συμμετέχει στην έκθεση αυτοκινήτου της γαλλικής πρωτεύουσας με όλη την υπάρχουσα γκάμα των μοντέλων της.
H Dacia έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες και φροντίζει να διατηρεί τη φήμη της και τη θέση της στην αγορά της Γηραιάς Ηπείρου.
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