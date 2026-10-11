Επιστρέφει μοντέλο που είχαμε να δούμε για πάνω από 10 χρόνια
NEWSAUTO.GR

Επιστρέφει μοντέλο που είχαμε να δούμε για πάνω από 10 χρόνια

Η Chery και η Jaguar Land Rover σχεδιάζουν να επεκτείνουν τη νέα τους μάρκα Freelander στην Ευρώπη, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης παγκόσμιας επέκτασης, επαναφέροντας την ονομασία ενός μοντέλου της Land Rover που έχει αποσυρθεί από την αγορά πριν από περισσότερο από μία δεκαετία.

Επιστρέφει μοντέλο που είχαμε να δούμε για πάνω από 10 χρόνια
Η μάρκα, η οποία χρησιμοποιεί τεχνολογία της Chery, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο συμφωνίας για την αναδιάρθρωση της κοινοπραξίας των δύο εταίρων στην Κίνα. Η κίνηση αυτή θα μετατοπίσει την παραγωγή στην Κίνα από τα οχήματα της JLR προς μοντέλα με την επωνυμία Freelander.

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