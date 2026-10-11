Επιστρέφει μοντέλο που είχαμε να δούμε για πάνω από 10 χρόνια

Η μάρκα, η οποία χρησιμοποιεί τεχνολογία της

, δημιουργήθηκε στο

για την αναδιάρθρωση της

των δύο εταίρων στην Κίνα. Η κίνηση αυτή θα

την παραγωγή στην Κίνα από τα οχήματα της

προς μοντέλα με την επωνυμία