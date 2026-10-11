Ετοιμάζει SUV η θρυλική βρετανική μάρκα;

Η Jaguar αφήνει να εννοηθεί ότι το δεύτερο μοντέλο της θα προσφέρει μεγαλύτερη πρακτικότητα από την Type 01 GT, διατηρώντας παράλληλα την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία.