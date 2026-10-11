Ετοιμάζει SUV η θρυλική βρετανική μάρκα;
Ετοιμάζει SUV η θρυλική βρετανική μάρκα;
Η Jaguar αφήνει να εννοηθεί ότι το δεύτερο μοντέλο της θα προσφέρει μεγαλύτερη πρακτικότητα από την Type 01 GT, διατηρώντας παράλληλα την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία.
Το αμιγώς ηλεκτρικό μέλλον της Jaguar ξεκινά με την Type 01, ένα τετράθυρο GT που συνέβαλε στην επανεκκίνηση της μάρκας. Ωστόσο, δεν πρόκειται να παραμείνει για πάντα το μοναδικό μοντέλο της Jaguar.
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