Αυτά είναι τα Renault που θα δούμε στο Παρίσι

Η Renault θα έχει την τιμητική της στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, καθώς θα παρουσιάσει τρία νέα πρωτότυπα και την γκάμα των μοντέλων της.