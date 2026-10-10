Αυτά είναι τα Renault που θα δούμε στο Παρίσι
NEWSAUTO.GR

Αυτά είναι τα Renault που θα δούμε στο Παρίσι

Η Renault θα έχει την τιμητική της στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, καθώς θα παρουσιάσει τρία νέα πρωτότυπα και την γκάμα των μοντέλων της.

Αυτά είναι τα Renault που θα δούμε στο Παρίσι
Η Renault, ως γαλλική εταιρεία, θα έχει σημαντική παρουσία στην εφετινή Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, η οποία θα διεξαχθεί από τις 12-18 Οκτωβρίου.

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