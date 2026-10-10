Αυτά είναι τα Renault που θα δούμε στο Παρίσι
Αυτά είναι τα Renault που θα δούμε στο Παρίσι
Η Renault θα έχει την τιμητική της στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, καθώς θα παρουσιάσει τρία νέα πρωτότυπα και την γκάμα των μοντέλων της.
Η Renault, ως γαλλική εταιρεία, θα έχει σημαντική παρουσία στην εφετινή Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, η οποία θα διεξαχθεί από τις 12-18 Οκτωβρίου.
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