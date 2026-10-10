Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα το ανανεωμένο Mazda MX-5;
Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα το ανανεωμένο Mazda MX-5;
Η ελληνική αντιπροσωπεία της Mazda ανακοίνωσε ότι έχουν αρχίσει οι πωλήσεις του επικαιροποιημένου MX-5 και στη χώρα μας.
UPD:
Συνήθως τα λόγια είναι φτωχά όταν η κουβέντα αφορά στο Mazda MX-5. Είναι το διαχρονικό roadster το οποίο -σε πείσμα των καιρών μας- εξακολουθεί να κρατά ψηλά το λάβαρο μιας αυτοκίνησης που φαίνεται να περνά στο παρασκήνιο.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
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