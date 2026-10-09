Τι νέο έχει η φρεσκαρισμένη Alfa Romeo Junior;

Η ιταλική εταιρία αναβαθμίζει την επιτυχημένη εμπορικά Junior την επόμενη χρονιά, προσθέτοντας πλέον ποιοτικότερα υλικά στην καμπίνα, νέες επενδύσεις αλλά και νέους σε σχεδίαση τροχούς.