Τι νέο έχει η φρεσκαρισμένη Alfa Romeo Junior;
NEWSAUTO.GR

Τι νέο έχει η φρεσκαρισμένη Alfa Romeo Junior;

Η ιταλική εταιρία αναβαθμίζει την επιτυχημένη εμπορικά Junior την επόμενη χρονιά, προσθέτοντας πλέον ποιοτικότερα υλικά στην καμπίνα, νέες επενδύσεις αλλά και νέους σε σχεδίαση τροχούς.

Τι νέο έχει η φρεσκαρισμένη Alfa Romeo Junior;
Η Alfa Romeo προχωρά σε μια ακόμη ανανέωση της Junior, αυτή τη φορά ενόψει του Model Year 2027, με στόχο να ενισχύσει τον premium χαρακτήρα του μικρότερου SUV της και να παραμείνει ανταγωνιστική σε μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες της ευρωπαϊκής αγοράς.

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