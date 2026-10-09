Το Audi RS5 σε νέο χρώμα, αλλά δεν σε αφήνουν να το αγοράσεις
NEWSAUTO.GR

Το Audi RS5 σε νέο χρώμα, αλλά δεν σε αφήνουν να το αγοράσεις

Η δημιουργία του νέου RS5 από την Audi εξέπληξε τους φίλους της οι οποίοι την αποζημίωσαν με το παραπάνω. Έτσι, η εταιρεία παρουσίασε και μια ειδική χρωματική εκδοχή του την οποία δεν μπορεί να αποκτήσει κάποιος.

Το Audi RS5 σε νέο χρώμα, αλλά δεν σε αφήνουν να το αγοράσεις
Ενόψει του Grand Prix της Formula 1 που θα γίνει στη Σιγκαπούρη, από τις 9-11 Οκτωβρίου (2026), η Audi παρουσίασε έναν ειδικό χρωματισμό για το αμάξωμα του καινούργιου RS5.

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