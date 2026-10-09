Το Audi RS5 σε νέο χρώμα, αλλά δεν σε αφήνουν να το αγοράσεις
Το Audi RS5 σε νέο χρώμα, αλλά δεν σε αφήνουν να το αγοράσεις
Η δημιουργία του νέου RS5 από την Audi εξέπληξε τους φίλους της οι οποίοι την αποζημίωσαν με το παραπάνω. Έτσι, η εταιρεία παρουσίασε και μια ειδική χρωματική εκδοχή του την οποία δεν μπορεί να αποκτήσει κάποιος.
Ενόψει του Grand Prix της Formula 1 που θα γίνει στη Σιγκαπούρη, από τις 9-11 Οκτωβρίου (2026), η Audi παρουσίασε έναν ειδικό χρωματισμό για το αμάξωμα του καινούργιου RS5.
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