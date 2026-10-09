Το Audi RS5 σε νέο χρώμα, αλλά δεν σε αφήνουν να το αγοράσεις

Η δημιουργία του νέου RS5 από την Audi εξέπληξε τους φίλους της οι οποίοι την αποζημίωσαν με το παραπάνω. Έτσι, η εταιρεία παρουσίασε και μια ειδική χρωματική εκδοχή του την οποία δεν μπορεί να αποκτήσει κάποιος.