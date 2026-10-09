Peugeot: Ειδικά προνόμια για τους επισκέπτες της έκθεσης AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
NEWSAUTO.GR

Peugeot: Ειδικά προνόμια για τους επισκέπτες της έκθεσης AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Peugeot δίνει δυναμικό «παρών» στη φετινή έκθεση, φέρνοντας στο προσκήνιο τη νέα εποχή της μάρκας, εκεί όπου η γαλλική γοητεία συναντά την προηγμένη τεχνολογία.

Peugeot: Ειδικά προνόμια για τους επισκέπτες της έκθεσης AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Στο επίκεντρο της παρουσίας της βρίσκεται το νέο Peugeot 208 GTi, που πραγματοποιεί την Πανελλήνια Πρεμιέρα του, πλαισιωμένο από τα E-408, E-3008 Long Range και 2008 Hybrid.

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