Peugeot: Ειδικά προνόμια για τους επισκέπτες της έκθεσης AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Peugeot: Ειδικά προνόμια για τους επισκέπτες της έκθεσης AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Η Peugeot δίνει δυναμικό «παρών» στη φετινή έκθεση, φέρνοντας στο προσκήνιο τη νέα εποχή της μάρκας, εκεί όπου η γαλλική γοητεία συναντά την προηγμένη τεχνολογία.
Στο επίκεντρο της παρουσίας της βρίσκεται το νέο Peugeot 208 GTi, που πραγματοποιεί την Πανελλήνια Πρεμιέρα του, πλαισιωμένο από τα E-408, E-3008 Long Range και 2008 Hybrid.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα