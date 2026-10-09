Η Porsche κόβει τις Cayman και Boxster με βενζινοκινητήρες
Η Porsche κόβει τις Cayman και Boxster με βενζινοκινητήρες
Η Porsche βάζει οριστικά τέλος στα σενάρια κινητήρων βενζίνης στις Boxster και Cayman, επιλέγοντας αποκλειστικά ηλεκτρική κατεύθυνση για τα νέα σπορ μοντέλα της οικογένειας 718.
Η πολυαναμενόμενη επιστροφή των κινητήρων εσωτερικής καύσης στις Porsche Boxster και Cayman τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς η γερμανική μάρκα ξεκαθάρισε τη στρατηγική της για την επόμενη γενιά των δύο δημοφιλών σπορ μοντέλων.
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