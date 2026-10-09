ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αναφορές για εκρήξεις και πυρά αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη, δείτε βίντεο

Η Porsche κόβει τις Cayman και Boxster με βενζινοκινητήρες
NEWSAUTO.GR

Η Porsche κόβει τις Cayman και Boxster με βενζινοκινητήρες

Η Porsche βάζει οριστικά τέλος στα σενάρια κινητήρων βενζίνης στις Boxster και Cayman, επιλέγοντας αποκλειστικά ηλεκτρική κατεύθυνση για τα νέα σπορ μοντέλα της οικογένειας 718.

Η Porsche κόβει τις Cayman και Boxster με βενζινοκινητήρες
Η πολυαναμενόμενη επιστροφή των κινητήρων εσωτερικής καύσης στις Porsche Boxster και Cayman τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς η γερμανική μάρκα ξεκαθάρισε τη στρατηγική της για την επόμενη γενιά των δύο δημοφιλών σπορ μοντέλων.

Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης