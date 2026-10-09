Citroen e-Care: Όφελος 1.000€ σε εξοπλισμό και φορτιστής σε τιμή έκπληξη! (+video)

Η

έχει κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένη από την πορεία της στην ελληνική αγορά. Τον περασμένο Αύγουστο κατέκτησε την πρώτη θέση στις ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τόσο στα επιβατικά όσο και στα επαγγελματικά οχήματα,