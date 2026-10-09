Citroen e-Care: Όφελος 1.000€ σε εξοπλισμό και φορτιστής σε τιμή έκπληξη! (+video)
Citroen e-Care: Όφελος 1.000€ σε εξοπλισμό και φορτιστής σε τιμή έκπληξη! (+video)
Δωρεάν καλώδια φόρτισης, προνομιακή τιμή για οικιακό φορτιστή και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη. Η Citroen με το πρόγραμμα e-Care κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή και συμφέρουσα.
Η Citroen έχει κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένη από την πορεία της στην ελληνική αγορά. Τον περασμένο Αύγουστο κατέκτησε την πρώτη θέση στις ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τόσο στα επιβατικά όσο και στα επαγγελματικά οχήματα, με το Citroen e-C3 να αναδεικνύεται στο Νο1 ηλεκτρικό μοντέλο της χώρας.
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