Πόσο θα κοστίζει το νέο GTI της Volkswagen;
Πόσο θα κοστίζει το νέο GTI της Volkswagen;
Η Volkswagen ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν οι παραγγελίες στην Ευρώπη για το νέο αμιγώς ηλεκτρικό ID. Polo GTI.
Το νέο ID. Polo GTI είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Volkswagen το οποίο φέρει τον εμβληματικό λογότυπο «GTI».
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