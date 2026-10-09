ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αναφορές για εκρήξεις και πυρά αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη, δείτε βίντεο

Πόσο θα κοστίζει το νέο GTI της Volkswagen;
NEWSAUTO.GR

Πόσο θα κοστίζει το νέο GTI της Volkswagen;

Η Volkswagen ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν οι παραγγελίες στην Ευρώπη για το νέο αμιγώς ηλεκτρικό ID. Polo GTI.

Πόσο θα κοστίζει το νέο GTI της Volkswagen;
Το νέο ID. Polo GTI είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Volkswagen το οποίο φέρει τον εμβληματικό λογότυπο «GTI».

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης