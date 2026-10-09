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Μόνο με μοτοσικλέτες CFMoto αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
NEWSAUTO.GR

Μόνο με μοτοσικλέτες CFMoto αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Για πρώτη φορά, ένας κατασκευαστής από την Κίνα αναλαμβάνει την αποκλειστική προμήθεια μοτοσικλετών για πρωτάθλημα παγκόσμιου επιπέδου της FIM.

Μόνο με μοτοσικλέτες CFMoto αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Βόμβα έριξε η CFMoto στους διεθνής αγώνες μοτοσικλέτας καθώς ανακοίνωσε την αποκλειστική διάθεση μοτοσικλετών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Γυναικών WorldWCR για το 2027.

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