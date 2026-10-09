Ιδού το νέο VW ID. Tiguan
Ιδού το νέο VW ID. Tiguan
Με αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, αυτονομία έως 600 km, ισχύ έως 299 ίππους, προηγμένη τεχνολογία και χώρους που παραπέμπουν σε μεγαλύτερη κατηγορία, το νέο Volkswagen ID. Tiguan διαδέχεται το γνωστό μας ID. 4.
Η Volkswagen περνά σε μια νέα εποχή εξηλεκτρισμού με το ID. Tiguan, ένα ολοκαίνουργιο αμιγώς ηλεκτρικό SUV που αξιοποιεί το όνομα ενός από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα στην ιστορία της γερμανικής μάρκας και το μεταφέρει σε μια εντελώς νέα εποχή.
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