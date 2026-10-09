Ιδού το νέο VW ID. Tiguan

Η Volkswagen περνά σε μια νέα εποχή εξηλεκτρισμού με το ID. Tiguan, ένα ολοκαίνουργιο αμιγώς ηλεκτρικό SUV που αξιοποιεί το όνομα ενός από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα στην ιστορία της γερμανικής μάρκας και το μεταφέρει σε μια εντελώς νέα εποχή.