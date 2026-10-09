Δοκιμάζουμε το νέο υβριδικό Opel Astra - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Η πρώτη μας επαφή με το facelift της έκτης γενιάς του Astra έγινε στην Κροατία, όπου η Opel μας υπενθύμισε ότι παραμένει ένα συμβατικό οικογενειακό αυτοκίνητο, με τη διαφορά πως πλέον είναι εξοπλισμένο με όλη την τεχνολογία που χρειάζεται για να θεωρείται σύγχρονο, προσφέροντας παράλληλα επιλογές που καλύπτουν κάθε ανάγκη.