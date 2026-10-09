Τελευταίο Σαββατοκύριακο για την έκθεση αυτοκινήτου της Αθηνας

Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα ολοκληρώνεται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Με 52 μάρκες, δεκάδες νέα μοντέλα και σημαντικές πρεμιέρες, το τελευταίο Σαββατοκύριακο είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσετε.