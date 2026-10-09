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Τελευταίο Σαββατοκύριακο για την έκθεση αυτοκινήτου της Αθηνας
NEWSAUTO.GR

Τελευταίο Σαββατοκύριακο για την έκθεση αυτοκινήτου της Αθηνας

Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα ολοκληρώνεται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Με 52 μάρκες, δεκάδες νέα μοντέλα και σημαντικές πρεμιέρες, το τελευταίο Σαββατοκύριακο είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσετε.

Τελευταίο Σαββατοκύριακο για την έκθεση αυτοκινήτου της Αθηνας

Αν σας αρέσουν τα αυτοκίνητα ή σκέφτεστε να αγοράσετε κάποιο καινούργιο, τότε αυτό το Σαββατοκύριακο υπάρχει ένας προορισμός που αξίζει να βάλετε στο πρόγραμμά σας. Το Metropolitan Expo, όπου η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ολοκληρώνεται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.


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