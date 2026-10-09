Ποιο αυτοκίνητο πήρε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής;
Ποιο αυτοκίνητο πήρε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής;
Ο Βρετανός οδηγός αγώνων ήθελε μια F40 με ελάχιστα χιλιόμετρα και μια ιδιαίτερη ιστορία. Βρήκε μία που είχε περάσει δεκαετίες σε γκαράζ, έχοντας διανύσει μόλις 69 χιλιόμετρα.
Η F40 είναι από μόνη της ένα εξαιρετικά συλλεκτικό αυτοκίνητο. Έπειτα υπάρχει και η F40 που ο Λιούις Χάμιλτον αποκατέστησε σχολαστικά με τη βοήθεια του επίσημου τμήματος αποκατάστασης και διατήρησης ιστορικών οχημάτων του Μαρανέλο.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα