Ποιο αυτοκίνητο πήρε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής;
NEWSAUTO.GR

Ποιο αυτοκίνητο πήρε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής;

Ο Βρετανός οδηγός αγώνων ήθελε μια F40 με ελάχιστα χιλιόμετρα και μια ιδιαίτερη ιστορία. Βρήκε μία που είχε περάσει δεκαετίες σε γκαράζ, έχοντας διανύσει μόλις 69 χιλιόμετρα.

Ποιο αυτοκίνητο πήρε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής;
Η F40 είναι από μόνη της ένα εξαιρετικά συλλεκτικό αυτοκίνητο. Έπειτα υπάρχει και η F40 που ο Λιούις Χάμιλτον αποκατέστησε σχολαστικά με τη βοήθεια του επίσημου τμήματος αποκατάστασης και διατήρησης ιστορικών οχημάτων του Μαρανέλο.

Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης