Η ακριβότερη Bugatti Veyron που πουλήθηκε ποτέ
NEWSAUTO.GR

Η ακριβότερη Bugatti Veyron που πουλήθηκε ποτέ

Η συγκεκριμένη Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse «Jean-Pierre Wimille» έγινε η ακριβότερη Veyron που έχει πουληθεί ποτέ σε δημόσια δημοπρασία.

Η ακριβότερη Bugatti Veyron που πουλήθηκε ποτέ
Σε δημοπρασία που πραγματοποίησε πρόσφατα ο οίκος RM Sotheby’s μια Veyron Grand Sport Vitesse «Jean-Pierre Wimille» βρήκε νέο ιδιοκτήτη έναντι 4.505.000 ελβετικών φράγκων, δηλαδή περίπου 4.836.450 ευρώ, τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία.

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