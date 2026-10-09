Η ακριβότερη Bugatti Veyron που πουλήθηκε ποτέ
Η ακριβότερη Bugatti Veyron που πουλήθηκε ποτέ
Η συγκεκριμένη Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse «Jean-Pierre Wimille» έγινε η ακριβότερη Veyron που έχει πουληθεί ποτέ σε δημόσια δημοπρασία.
Σε δημοπρασία που πραγματοποίησε πρόσφατα ο οίκος RM Sotheby’s μια Veyron Grand Sport Vitesse «Jean-Pierre Wimille» βρήκε νέο ιδιοκτήτη έναντι 4.505.000 ελβετικών φράγκων, δηλαδή περίπου 4.836.450 ευρώ, τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα