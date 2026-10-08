ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Πότε θα γίνει ο εθνικός μας αγώνας το 2027;
ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Πότε θα γίνει ο εθνικός μας αγώνας το 2027;
Ο ελληνικός αγώνας αποτελεί τον έβδομο γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA, σε ένα διευρυμένο ημερολόγιο 15 διοργανώσεων.
Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα διεξαχθεί Ιούνιο, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA (WRC), το οποίο εγκρίθηκε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού.
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