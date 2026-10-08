ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Πότε θα γίνει ο εθνικός μας αγώνας το 2027;

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα διεξαχθεί Ιούνιο, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA (WRC), το οποίο εγκρίθηκε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού.