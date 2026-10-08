Τα νέα υβριδικά Dacia Sandero Stepway και Jogger στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζουν;
Τα νέα υβριδικά Dacia Sandero Stepway και Jogger στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζουν;
Η επίσημη ελληνική αντιπροσωπεία της Dacia ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης των νέων πλήρως υβριδικών Sandero Stepway και Jogger στη χώρα μας.
Η Dacia διευρύνει την γκάμα των εκδόσεων τόσο του Sandero Stepway όσο και του Jogger στην ελληνική αγορά με την εισαγωγή αυτών με το πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης Hybrid 155.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα