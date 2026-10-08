Τα νέα υβριδικά Dacia Sandero Stepway και Jogger στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζουν;
NEWSAUTO.GR

Τα νέα υβριδικά Dacia Sandero Stepway και Jogger στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζουν;

Η επίσημη ελληνική αντιπροσωπεία της Dacia ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης των νέων πλήρως υβριδικών Sandero Stepway και Jogger στη χώρα μας.

Τα νέα υβριδικά Dacia Sandero Stepway και Jogger στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζουν;
Η Dacia διευρύνει την γκάμα των εκδόσεων τόσο του Sandero Stepway όσο και του Jogger στην ελληνική αγορά με την εισαγωγή αυτών με το πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης Hybrid 155.

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