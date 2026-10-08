Αυτή είναι η ισχυρότερη έκδοση της BMW iX3!

Η BMW iX3 M60 xDrive είναι η ισχυρότερη έκδοση στη γκάμα του μοντέλου. Διαθέτει δύο κινητήρες, 604 άλογα, και διαφοροποίηση στην ανάρτηση και το πλαίσιο.