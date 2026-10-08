Αυτή είναι η ισχυρότερη έκδοση της BMW iX3!
NEWSAUTO.GR

Αυτή είναι η ισχυρότερη έκδοση της BMW iX3!

Η BMW iX3 M60 xDrive είναι η ισχυρότερη έκδοση στη γκάμα του μοντέλου. Διαθέτει δύο κινητήρες, 604 άλογα, και διαφοροποίηση στην ανάρτηση και το πλαίσιο.

Αυτή είναι η ισχυρότερη έκδοση της BMW iX3!
Η BMW παρουσίασε την iX3 M60 xDrive, που είναι η κορυφαία έκδοση του ηλεκτρικού SUV.

Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης