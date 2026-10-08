Γιατί τα νέα Tesla θα μπορούν να κινηθούν όταν είναι «κουμπωμένα» στην πρίζα;
Γιατί τα νέα Tesla θα μπορούν να κινηθούν όταν είναι «κουμπωμένα» στην πρίζα;
Αντιδρώντας σε μια ανάγκη που προέκυψε από την πραγματική ζωή η Tesla δημιούργησε μια αναβάθμιση με μια νέα λειτουργία έκτακτης ανάγκης που θα επιτρέπει στον οδηγό να κινήσει το αυτοκίνητο, ώστε να απομακρυνθεί από ενδεχόμενο κίνδυνο, ακόμα και εάν αυτό είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή.
Κάθε ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει ασφαλιστικές δικλείδες που εμποδίζουν την εκκίνηση του όσο το καλώδιο βρίσκεται στην υποδοχή φόρτισης. Η Tesla αποφάσισε όμως να δημιουργήσει μια εξαίρεση για περιπτώσεις στις οποίες η άμεση απομάκρυνση του αυτοκινήτου μπορεί να είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου.
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