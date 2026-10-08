Γιατί τα νέα Tesla θα μπορούν να κινηθούν όταν είναι «κουμπωμένα» στην πρίζα;

Αντιδρώντας σε μια ανάγκη που προέκυψε από την πραγματική ζωή η Tesla δημιούργησε μια αναβάθμιση με μια νέα λειτουργία έκτακτης ανάγκης που θα επιτρέπει στον οδηγό να κινήσει το αυτοκίνητο, ώστε να απομακρυνθεί από ενδεχόμενο κίνδυνο, ακόμα και εάν αυτό είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή.