Ιδού η νέα BMW iX4
NEWSAUTO.GR

Ιδού η νέα BMW iX4

Η BMW διευρύνει την γκάμα των νέων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της που βασίζονται στη φιλοσοφία και αρχιτεκτονική της «Neue Klasse» με την καινούργια iX4.

Ιδού η νέα BMW iX4
UPD:
H BMW παρουσίασε επίσημα τη νέα iX4, το πρώτο SUV μοντέλο με coupe αμάξωμα το οποίο βασίζεται στην καινούργια πλατφόρμα «Neue Klasse».

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UPD:
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