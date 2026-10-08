Ιδού η νέα BMW iX4
Ιδού η νέα BMW iX4
Η BMW διευρύνει την γκάμα των νέων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της που βασίζονται στη φιλοσοφία και αρχιτεκτονική της «Neue Klasse» με την καινούργια iX4.
UPD:
H BMW παρουσίασε επίσημα τη νέα iX4, το πρώτο SUV μοντέλο με coupe αμάξωμα το οποίο βασίζεται στην καινούργια πλατφόρμα «Neue Klasse».
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UPD:
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