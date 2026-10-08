Αποστολή Newsauto στη Γερμανία: Οδηγούμε τα νέα Audi A3 - Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα;

Η ανανέωση του Audi A3 συμπίπτει με τα τριακοστά γενέθλια του μοντέλου. Η γερμανική εταιρεία μας κάλεσε στο Ίνγκολστατ για να γνωρίσουμε από κοντά το φρεσκαρισμένο A3, ενώ μας επιφύλασσε μια ωραία έκπληξη με άρωμα από τα «παλιά»…