Αποστολή Newsauto στη Γερμανία: Οδηγούμε τα νέα Audi A3 - Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Αποστολή Newsauto στη Γερμανία: Οδηγούμε τα νέα Audi A3 - Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα;

Η ανανέωση του Audi A3 συμπίπτει με τα τριακοστά γενέθλια του μοντέλου. Η γερμανική εταιρεία μας κάλεσε στο Ίνγκολστατ για να γνωρίσουμε από κοντά το φρεσκαρισμένο A3, ενώ μας επιφύλασσε μια ωραία έκπληξη με άρωμα από τα «παλιά»…

Αποστολή Newsauto στη Γερμανία: Οδηγούμε τα νέα Audi A3 - Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα;
Audi A3. Ένα όνομα σταθμός στην κατηγορία των premium C hatchback, το οποίο συμπλήρωσε 30 χρόνια ζωής, μιας και η πρώτη γενιά έκανε το ντεμπούτο της το Σεπτέμβριο του 1996.

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