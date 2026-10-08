Αποστολή Newsauto στη Γερμανία: Οδηγούμε τα νέα Audi A3 - Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα;
Αποστολή Newsauto στη Γερμανία: Οδηγούμε τα νέα Audi A3 - Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα;
Η ανανέωση του Audi A3 συμπίπτει με τα τριακοστά γενέθλια του μοντέλου. Η γερμανική εταιρεία μας κάλεσε στο Ίνγκολστατ για να γνωρίσουμε από κοντά το φρεσκαρισμένο A3, ενώ μας επιφύλασσε μια ωραία έκπληξη με άρωμα από τα «παλιά»…
Audi A3. Ένα όνομα σταθμός στην κατηγορία των premium C hatchback, το οποίο συμπλήρωσε 30 χρόνια ζωής, μιας και η πρώτη γενιά έκανε το ντεμπούτο της το Σεπτέμβριο του 1996.
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