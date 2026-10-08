Η καρδιά της BMW χτυπά σήμερα στην Αθήνα - Η μεγάλη αποκάλυψη στην AUTO ATHINA

Σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, η Αθήνα γίνεται το επίκεντρο μιας μεγάλης αποκάλυψης της BMW. Και αυτή τη φορά δεν πρόκειται απλώς για την παρουσίαση ενός ακόμη αυτοκινήτου στην ελληνική αγορά.

Πρόκειται για μία παρουσίαση που συνδέεται με μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές και στρατηγικές αλλαγές στην ιστορία της βαυαρικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Neue Klasse δεν είναι απλώς μια νέα γενιά μοντέλων. Είναι η νέα εποχή της BMW. Μια συνολική επανεκκίνηση στη σχεδίαση, την ηλεκτροκίνηση, την ψηφιακή τεχνολογία και την οδηγική εμπειρία.

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