Η καρδιά της BMW χτυπά σήμερα στην Αθήνα - Η μεγάλη αποκάλυψη στην AUTO ATHINA
Μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου εκτυλίσσεται σήμερα στην Αθήνα. Ο γερμανικός κολοσσός BMW Group επιλέγει την AUTO ATHINA 2026 για τη μεγάλη παγκόσμια πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου Neue Klasse, στρέφοντας το ενδιαφέρον της διεθνούς αυτοκινητοβιομηχανίας στην ελληνική πρωτεύουσα.
Σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, η Αθήνα γίνεται το επίκεντρο μιας μεγάλης αποκάλυψης της BMW. Και αυτή τη φορά δεν πρόκειται απλώς για την παρουσίαση ενός ακόμη αυτοκινήτου στην ελληνική αγορά.
Πρόκειται για μία παρουσίαση που συνδέεται με μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές και στρατηγικές αλλαγές στην ιστορία της βαυαρικής αυτοκινητοβιομηχανίας.
Η Neue Klasse δεν είναι απλώς μια νέα γενιά μοντέλων. Είναι η νέα εποχή της BMW. Μια συνολική επανεκκίνηση στη σχεδίαση, την ηλεκτροκίνηση, την ψηφιακή τεχνολογία και την οδηγική εμπειρία.
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